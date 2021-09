Modica, serata in memoria dello psicologo Giovanni Blandino

Una serata per ricordare lo psicologo Giovanni Blandino, deceduto proprio un anno fa a Modica. Amici, colleghi e parenti sono stati “convocati” a Marina di Modica dalla figlia Carla per un incontro svoltosi nel rispetto delle norme anticovid. Nel corso della serata sono stati proiettati dei video che ricordavano la vita professionale e personale di Blandino, apprezzato psicologo, stimata persona e appassionato di musica.

Per i colleghi ci sono stati gli interventi dei dottori Franco Di Martino, Giovanni Nicastro e Giovanni Salonia che ne hanno ricordato i tratti, mentre gli amici di infanzia Guido Cicero, Antonio Ricca e Roberto Di Martino hanno raccontato alcuni aneddoti.

La serata è stata completata con alcune canzoni, eseguite da Y Guisar, tra le più amate da Blandino.

Salva