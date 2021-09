Estate settembrina a San Giacomo(Ragusa). Tre eventi

Il Comune di Ragusa propone tre appuntamenti settembrini per San Giacomo. Lo spazio della piazzetta adiacente a via dell’Euro, recentemente risistemato, ospiterà le prossime tre domeniche di settembre sia due concerti con i Gira Vota e Furria (12 settembre) e i Radiofreccia (19 settembre), sia uno spettacolo di teatro dialettale proposto dalla compagnia i Superstiti, con la commedia “Compagni di scuola” (25 settembre).

La contrada ragusana dunque con questi piccoli eventi, colmerà il vuoto provocato dall’assenza dei consueti annuali festeggiamenti religiosi settembrini attirando così anche la gente dai comuni limitrofi che potrà godere delle bellezze naturalistiche e paesaggistiche del sito. L’ingresso agli eventi sarà gratuito fino ad esaurimento posti. Per il pieno rispetto delle norme anti-covid sarà necessario esibire il green pass; verrà inoltre rilevata la temperatura dei partecipanti agli eventi.

L’assessore alle frazioni, Eugenia Spata dichiara: “Le attività programmate si svolgeranno nella piazzetta adiacente a via dell’Euro, spazio non sempre utilizzato al meglio che ben si presta agli eventi per le sue potenzialità paesaggistiche e perchè dotato di un punto luce permanente che consente di potere organizzare periodicamente diverse iniziative. Una piccola rassegna, quella proposta a San Giacomo, che potrà far vivere tre domeniche di settembre all’insegna della serenità e dell’allegria, mantenendo sempre comportamenti responsabili che il il particolare periodo ci impone”.

Salva