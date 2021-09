Bianca Atzei a Modica per la presentazione di Accura

Lo scorso 4 settembre si è tenuto nel cuore della città l’evento “Come un’orchestra ACCURA si presenta”, con la partecipazione straordinaria di Bianca Atzei.

L’evento fortemente voluto da Gianni Rando e Federico Longo, fondatori di Accura Beauty, che è il nuovo salone di Alfaparf Milano, uno dei brand più importanti nel settore dell’hair care professionale.

Il nuovo salone sorge nel cuore della città, un salone dagli ampi spazi progettato da Studio Prodesign e Sergio Pappalettera, uno dei più influenti direttori artistici italiani. All’interno dello studio è possibile ammirare installazioni di design che richiamano i valori alla base del brand imagine, do, enjoy e share oltre che ad assistere a eventi culturali locali. All’interno del salone è prevista anche uno spazio di relax con Accura caffè.

Come suggerisce il nome Accura, che in siciliano significa prendersi cura, l’obiettivo del salone è proprio quello di consigliare e fornire un’esperienza ad hoc per ciascun cliente. A proposito del salone, Gianni Rando ha dichiarato: “In un tempo storico come quello che stiamo vivendo noi crediamo che tutti abbiamo bisogno di ritornare a raccontare bellezza, design, arredo, prodotto. L’abbiamo voluto proprio qui, proprio così, in pieno centro storico di una città bellissima come Modica che vive di arte, una vetrina moderna che rispetta la storia del luogo ma che sia un posto dove la gente possa respirare aria di casa e di contemporaneità in linea con le tendenze mondiali. Abbiamo “ACCURA” di vivere e far vivere questo sogno diventato realtà”.

Salva