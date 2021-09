Temporale nello sciclitano. Danni al tetto di un supermercato

Una bomba d’acqua si è abbattuta sullo sciclitano. Tanti i danni che si registrato e decine le auto ferme ai bordi delle strade per l’impossibilità a proseguire a causa del fiume di acqua che ha reso impossibile ogni movimento. In Contrada Arizza, il peso della pioggia ha danneggiato il tetto di un supermercato. Alcune parti dei pannelli si sono staccati costringendo clienti e dipendenti a rifugiarsi nel piazzale antistante. Non si registrano feriti. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la struttura.

Un carrubo di Piazza Risorgimento lunedì sera è crollato su due auto in sosta proprio a causa del temporale del pomeriggio precedente accompagnato da forti raffiche di vento.

