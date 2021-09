Calcio, Promozione. Il Modica debutterà a Siracusa

Il Modica Calcio debutterà a Siracusa, i rossoblù sabato giocheranno in anticipo sul campo della Riccardo Garrone, primo turno casalingo il derby con il Città di Comiso

Saranno i siracusani della RG Siracusa i primi avversari del Modica Calcio di Giancarlo Betta nel campionato di Promozione edizione 2021/2002.

La formazione modicana,che in estate è stata rilevata dalla “Triade” Pitino – Radenza -Di Raimondo, infatti, giocherà in anticipo sabato pomeriggio sul campo della RG.

La formazione della Contea, che ha superato agevolmente il primo turno di Coppa Italia a spese del Pro Ragusa, farà il suo debutto in campionato al “Vincenzo Barone” il 19 settembre, quando per la seconda giornata ospiterà i “cugini” del Città di Comiso nel primo derby della stagione.

Il secondo derby stagionale si giocherà alla sesta giornata, sabato 17 ottobre al “Pietro Scollo” di contrada Caitina, quando Vindigni e compagni saranno ospiti dello Scicli Calcio.

Il 21 novembre, invece, è in programma il derby con il Vittoria, che all’andata si giocherà al “Barone” e sarà valido per la nona giornata, mentre il 5 dicembre,quandosi disputerà l’undicesima giornata i rossoblù se la vedranno in casa nel derby con il Pro Ragusa.

La “stracittadina” rossoblù con il Frigintini si giocherà il 12 dicembre al “Pietro Scollo” la dodicesima giornata.

I rossoblù chiuderanno il girone di andata il 19 dicembre al “Vincenzo Barone”, ospitando il Mazzarrone.

Il campionato si fermerà per due settimane dopo la settima giornata in programma il 24 ottobre e riprenderà con l’ottava giornata il 14 novembre. La seconda sosta è prevista a cavallo della fine del girone di andata (19 dicembre) e l’inizio del girone di ritorno fissato per il 9 gennaio del 2022. La regolar season si concluderà il 3 aprile 2022 per far spazio all’appendice di play off e play out.

