Modica. Ficara fa il vuoto alla GF Castello dei Conti

Invasione di biker a Modica a dispetto delle difficoltà legate alla pandemia e alla zona gialla istituita in tutta la regione. La seconda edizione della Granfondo Castello dei Conti è stata un pieno successo, raccogliendo adesioni da tutta la Trinacria anche perché la gara era valida per la Coppa Sicilia Fci, oltre che per il campionato regionale Csain e per il Mediterranea Mtb Challenge. Il percorso di 55 km per 1.400 metri di dislivello si è rivelato molto selettivo, anche a causa del grande caldo della giornata che ha accresciuto le difficoltà tecniche già insite nel tracciato.

La manifestazione si è confermata di alto livello qualitativo ed è stata illuminata dalla prestazione di Pierpaolo Ficara, biker che si divide fra l’attività di Mtb e quella su strada nelle file del team professionistico Sapura Cycling. Ficara ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 2h48’52” staccando di 4’18” Pietro Mina (Team Bike Noto) e di 4’25” Luca Litteri (Andrea Trovato). Solamente altri due biker sono riusciti a scendere sotto le 3 ore, il che conferma l’estrema qualità del tracciato: si tratta di Nicolò Salanitri (Body Mind Randazzo) terminato a 8’20” e Aldo Nasello (Team Nuova Avis) a 10’35”. Nella gara femminile prima assoluta Gesualda Sinardo (Mongibello Mtb) in 4h09’49” davanti a Sabrina Sallustro (Team Bike Noto) a 35’54” e a Elisa Stodiale (Madonie Bike) a 59’51”. Arrivati in 99.

A fine gara la soddisfazione era tanta e pari alla gratitudine verso chi ha supportato l’Asd Revolutionbike nella realizzazione dell’evento, a cominciare dall’Amministrazione Comunale di Modica nella persona dell’Assessore Monasteri, senza dimenticare gli sponsor e tutti coloro che hanno preso parte alla gara. Tantissimi i giudizi positivi che invogliano a rimettersi subito in gioco in vista della prossima edizione.

Salva