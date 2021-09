Ragusa. Con avvio lezioni parte il trasporto scolastico disabili

Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha deliberato la programmazione e l’avvio del Servizio integrato di Assistenza e Trasporto in favore degli alunni affetti da disabilità psico-fisica e sensoriale frequentanti gli istituti scolastici di secondo grado, le università ed i corsi professionali del territorio provinciale.

“A prescindere dal finanziamento regionale – evidenzia il Commissario straordinario Salvatore Piazza – abbiamo programmato e garantito l’avvio dell’importante servizio che viene incontro a molti studenti ed alle loro famiglie, assicurando ancora una volta il diritto allo studio. L’Assistenza specialistica ed il Trasporto partiranno con regolarità – aggiunge Piazza – siamo fiduciosi che da qui a poche settimane la Regioni garantisca le somme necessarie per proseguire sino alla fine dell’anno scolastico”.

Nelle more che la Regione provveda a trasferire le somme necessarie, l’ente provinciale ha infatti deliberato l’affidamento e l’avvio provvisorio del servizio dalla data di inizio alle elezioni sino al 30 novembre 2021. Prima una prerogativa delle Provincie, il Servizio integrato di assistenza e trasporto in favore degli alunni affetti da disabilità psico-fisica è passato da qualche anno tra le competenze della Regione che finanzia i Liberi Consorzi per svolgere questa funzione delegata. In attesa che si compia questo importante passaggio amministrativo, l’ente di Viale del Fante ha quindi predisposto l’intera programmazione delle attività evidenziando che, con le somme al momento a disposizione, si potrà assicurarne lo svolgimento fino alla fine del mese di novembre.

