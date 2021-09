Modica, dai Lions indumenti e giocattoli per i profughi afghani

In tutta la Sicilia è scattata la gara di solidarietà organizzata dai Lions Clubs siciliani per i profughi dell’Afghanistan temporaneamente ospitati nella base militare di Sigonella. Il Lions Club di Modica, presieduto da Aurelio Boncoraglio, in pochi giorni ha raccolto cinquecento chili di indumenti per adulti e bambini con il contributo di soci del club e di cittadini. I profughi afghani, che hanno lasciato il loro paese senza effetti personali, sono in transito da Sigonella per essere trasportati con un ponte aereo in America ed in altre nazioni dei paesi NATO. I Lions siciliani, grazie ad un accordo di collaborazione con l’Aeronautica Militare e la Marina statunitense, hanno raccolto in pochi giorni 50 tonnellate di indumenti e giocattoli per i bambini.

