Ispica. Grande successo per la campagna vaccinale

Grande successo durante il secondo appuntamento dell’iniziativa “Un vaccino per amico” voluta dal Sindaco Leontini e dal suo esperto Massimo Dibenedetto.

“Ringrazio il Direttore Generale dell’Asp di Ragusa Aliquò e il Direttore Sanitario Elia per la disponibilità dimostrata. Ma un grazie particolare – dichiara il Sindaco Leontini – lo dedico ai volontari del Gruppo Comunale, della Futura e della Croce Rossa Italiana che hanno organizzato il tutto sotto la guida del mio esperto Dibenedetto che ancora una volta ha capito come raccogliere il massimo risultato. Abbiamo indovinato l’orario, fino alle 22.00, e il luogo grazie alla disponibilità della Società Garibaldi. Infine – continua il Sindaco Leontini – un grazie ai tanti giovani che hanno risposto all’appello ed hanno dimostrato grande maturità e grande senso civico.

