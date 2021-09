Coppa Italia. Derby Modica – Pro Ragusa si gioca con i tifosi

Cancelli aperti domenica pomeriggio al “Vincenzo Barone” di Modica in

occasione del derby di di ritorno di Coppa Italia tra i rossoblù del Modica Calcio e i

neroverdi del Pro Ragusa.

Nelle scorse ore, grazie al lavoro certosino di tutto lo staff dirigenziale, infatti, è arrivato il

benestare per l’apertura dei cancelli delle tribune dell’impianto di via Nazionale, che nel

rispetto delle normative anti covid potranno ospitare in totale 127 persone.

Nella tribuna riservata ai tifosi locali potranno accedere 70 persone, mentre per il settore

ospiti l’accesso sarà consentito a 57 persone.

Per accedere in tribuna è obbligatorio il “green pass” o in alternativa presentare la

certificazione di aver effettuato il tampone risultato negativo entro le 48 ore antecedenti

alla partita. Ai tifosi, prima dell’ingresso sugli spalti sarà misurata la temperatura corporea

e sarà consegnato un biglietto d’ingresso nominativo numerato che assegnerà il posto in

tribuna. I presenti al derby dovranno rispettare le misure anti contagio vigenti.

I “tigrotti”, intanto, continuano a lavorare per preparare nel miglior modo possibile la sfida

di domenica pomeriggio nella quale la squadra si presenterà ufficialmente ai propri tifosi.

Il return match tra il Modica Calcio e il Pro Ragusa sarà diretto dal siracusano Francesco

Salvatore Mugno che si avvarrà della collaborazione Pierluigi Fazzi di Enna e di Salvatore

Di Lorenzo della sezione AIA di Ragusa.

