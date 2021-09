“Uno nessuno centomila”. Lo spettacolo di Enrico Lo Verso a Modica.

Torna nella sua Sicilia Enrico Lo Verso, per omaggiare il conterraneo Luigi Pirandello. Da oltre cinque anni in tournée, nei principali teatri e Festival nazionali, Enrico Lo Verso è il protagonista di un UNO NESSUNO CENTOMILA, nell’adattamento e regia di Alessandra Pizzi. Dopo dieci anni di assenza dalle scene, Enrico Lo Verso ha accettato l’invito della regista ed è tornato a calcare le scene. Lo spettacolo, insignito di premi e riconoscimenti della critica (tra cui il premio Franco Enriquez per il teatro 2017 e il Premio Delia Cajelli 2018), porta in scena, in forma di monologo, un grande classico della letteratura, quello che lo stesso autore di Girgenti definì come il suo “romanzo chiave”. Lo Verso veste i panni di Gengè, anima e dà voce e corpo a tutti i protagonisti di una vicenda, scritta quasi cento anni fa, ma sempre estremamente attuale, e lo fa con una gestualità e capacità interpretativa straordinari, non privi di quel richiamo alla sua Sicilianità che l’attore difende anche sulla scena. Lo spettacolo sarà in scena Il 6 settembre, a Modica nell’Anfiteatro San Giuseppe U Timpuni, con il patrocinio del Comune di Modica.

Biglietti acquistabili on line su https://www.ciaotickets.com/biglietti/unonessunocentomila-modica, oppure nei punti vendita autorizzati di Modica

