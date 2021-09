Amministrative a Scicli. Confronto tra 4 liste civiche

Giovedì scorso si è tenuto un nuovo incontro, produttivo e partecipato, tra i rappresentanti di Scicli al Centro, Libertà Popolare, Obiettivo Comune e SiAmo Scicli. Dopo la pausa estiva, i movimenti civici hanno deciso di incontrarsi nuovamente per consolidare il già avviato confronto per sviluppare un percorso comune in vista delle prossime Amministrative.

I rappresentanti delle liste civiche hanno ribadito l’importanza di dare priorità a tre elementi chiave: dialogo, ascolto e concretezza. Infatti, come già evidenziato nei precedenti incontri, è fondamentale che le porte del Comune vengano aperte al singolo cittadino, che deve poter interloquire con gli amministratori. Non solo, devono essere gli stessi amministratori a recarsi periodicamente in ogni quartiere e borgata per ascoltare i cittadini e risolvere eventuali criticità. Un vero e proprio nuovo patto di collaborazione tra l’Ente ed il cittadino, in cui il Comune è al servizio del cittadino e non viceversa.

Nel corso dell’incontro, particolare attenzione è stata posta sull’iter delle opere pubbliche in Città, alcune delle quali completate ma non usufruibili, comprese le strutture sportive situate a Jungi e nelle borgate. Analoga attenzione è stata riservata allo stato di salute dell’economia e del turismo cremisi, che potrebbero giovare di un nuovo periodo d’oro con le opportunità legate alle future risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), alla partecipazione ai bandi europei ed alla corretta recezione dei finanziamenti regionali.

Seguiranno nuovi momenti di confronto, aperti anche al contributo di altri gruppi civici, senza veti preconcetti, nell’ottica di una quanto più ampia partecipazione delle migliori energie civiche della Città ad un progetto di buonsenso e concretezza che ponga al centro Scicli e gli sciclitani.

