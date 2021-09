Covid: scendono i contagi in provincia ma si registrano altri 4 decessi

Dopo aver raggiunto il picco, la curva dei contagi in provincia di Ragusa inizia a scendere. I casi di positività al coronavirus diminuiscono in tutte le città iblee ad eccezzione di Chiaramonte Gulfi e Ragusa dove la pandemia continua a destare preoccupazione. Nelle ultime 24 ore si contano ancora 4 decessi, sale quindi a 338 il numero delle persone decedute dall’inizio della pandemia. Anche a Modica, dove nelle ultime settimane il numero dei positivi era in aumento, si registra un vertiginoso calo delle unità in isolamento domiciliare. Durante il drive in effettuato ieri presso l’hub vaccinale di contrada beneventano è stata riscontrata una sola positività su oltre 200 tamponi effettuati mentre ad Ispica su oltre 240 test rapidi esamini ben 7 persone sono risultate positive al coronavirus. A conti fatti nel Ragusano ci sono oggi 2.427 casi di positività complessivi, di cui 2.317 in isolamento domiciliare.

Ecco i numeri dei casi noti di positività al Covid 19 attualmente in isolamento domiciliare, suddivisi per comune:

• Acate 42

• Chiaramonte G. 55

• Comiso 388

• Giarratana 3

• Ispica 55

• Modica 179

• Monterosso Almo 1

• Pozzallo 79

• Ragusa 309

• Santa Croce Camerina 45

• Scicli 85

• Vittoria 1076

Sono in tutto 92 le persone ricoverate nei vari ospedali della provincia iblea. Cinquantaquattro

le persone ricoverate al Giovanni Paolo II di Ragusa (di cui 10 le persone in terapia intensiva). All’ospedale Maggiore di Modica ci sono 10 persone in Malattie infettive. Situazione pesante all’ospedale Guzzardi di Vittoria, dove ci sono 28 persone in area Covid.



