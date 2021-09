Covid. Rosolini in zona arancione

Rosolini ed altri sette comuni siracusani vanno in zona arancione. Lo stabilisce un’ordinanza del presidente della Regione Sicilia, Musumeci.

L’ordinanza introduce da sabato 4 a martedì 14 settembre (compreso), la “zona arancione” in altri nove Comuni siciliani, di cui otto nel Siracusano. Si tratta di Augusta, Avola, Pachino, Noto, Portopalo di Capo Passero, Rosolini, appunto, Ferla, Francofonte, in provincia di Siracusa, e Catenanuova in provincia di Enna.

