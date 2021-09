L’Ecuador ha eliminato la tassa di successione

“L’imposta di successione genera poco o nulla allo Stato . Anche il più modesto degli ecuadoriani possiede un terreno, una casa, un peschereccio, una fattoria e vuole che la fatica della sua vita vada ereditata dai suoi figli, non incassata dallo Stato”, ha affermato Guillermo Lasso che oggi ha completato i 100 giorni di insediamento come presidente del Paese sudamericano. Tuttavia, pur avendo fatto meglio del predecessore Lenin Moreno in fatto di campagna vaccinale, che come primo obiettivo ha la ripresa dell’attività economica, Guillermo Lasso non è riuscito a inoculare nei primi 100 giorni di governo, 9 nove milioni di dosi promesse in campagna elettorale. Una delle principali richieste dei cittadini è anche l’abbassamento del prezzo dei combustibili, poiché il loro aumento ha reso la vita difficile alle persone in quasi tutti i settori economici. Sul tappeto le riforme della Legge sull’istruzione superiore e della Legge sulla comunicazione, da lui proposte, tuttora in discussione davanti all’Assemblea nazionale, che finora non ha incassato critiche dai rappresentanti delle varie categorie e organizzazioni sociali.

