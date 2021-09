Confcommercio Ragusa. Mercato occupazionale condizionato da pandemia

“Se non si dovesse tener conto di tutto quello che c’era prima del marzo 2020, i dati Istat sul mercato del lavoro di luglio 2021 risulterebbero piuttosto normali anche per la provincia di Ragusa, con una tendenza alla stabilità dell’andamento di occupati, disoccupati e inattivi. Anzi, guardando al dato trimestrale di maggio-luglio e confrontandolo con il precedente si nota anche un deciso aumento del livello di occupazione (+0,8%)”.

E’ quanto afferma il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, che aggiunge: “Il problema però, come sottolinea proprio l’Istat, è che rispetto ai dati del febbraio 2020, quindi prima dell’arrivo della pandemia, mancano all’appello qualcosa come, almeno per quanto riguarda l’area iblea, 3.000-3.500 posti di lavoro e il 65% tra questi solo nei nostri settori di riferimento”. Luglio 2021 registra, rispetto al mese precedente, una diminuzione nel numero di occupati e di disoccupati e una crescita in quello degli inattivi. Il calo dell’occupazione (-0,2%), osservato per uomini e donne, riguarda solo gli autonomi e le classi d’età maggiori di 35 anni. La diminuzione del numero di persone in cerca di lavoro (-1,2% rispetto a giugno) si concentra prevalentemente tra gli uomini e i giovani di 15-24 anni. Il tasso di disoccupazione scende al 12,4% e tra i giovani al 32,5%. Tra giugno e luglio cresce il numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni (+0,5%); l’aumento coinvolge i soli uomini e tutte le classi d’età ad eccezione dei 25-34enni. Il tasso di inattività sale al 35,5%. Confrontando il trimestre maggio-luglio 2021 con il precedente (febbraio-aprile), il livello dell’occupazione è più elevato dello 0,8%, con un aumento di 50 unità. La crescita dell’occupazione, nel confronto trimestrale, si associa alla diminuzione delle persone in cerca di occupazione e a quella degli inattivi tra i 15 e i 64 anni. “Dai dati elaborati – chiarisce Manenti – emerge che proprio la mancata ripresa di questa parte del mercato del lavoro, quella cioè degli indipendenti e autonomi che, in provincia, hanno visto ridurre la loro presenza di circa il 20% in un anno, limita le possibilità di recupero della base occupazionale complessiva. Possibilità di ripresa che continuano ad essere limitate da livelli di attività contenuti per molte delle piccole e medie imprese, soprattutto nel settore dei servizi. Basti pensare che, nonostante il recupero, nel secondo trimestre, per le attività dei servizi di alloggio e ristorazione il fatturato, al netto dei fattori stagionali, è ancora inferiore di oltre il 46% rispetto allo stesso periodo del 2019″.

