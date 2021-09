Ciclismo, Multicar Vittoria. Di Prima e Basile, ottimi piazzamenti in Molise

Non si ferma la stagione dell’Asd Multicar Amarù che, in questo periodo, sta facendo partecipare alcuni dei propri portabandiera alle gare più competitive del centro Italia, per dare modo ai propri atleti di provare la gamba e, soprattutto, di confrontarsi con un parterre di tutto rispetto, formato da giovani talenti di cui, di certo, sentiremo a parlare negli anni a venire. E così, domenica scorsa, nella ridente località di Arciprete Molise, Christian Di Prima ed Elia Basile, per la categoria Allievi, hanno avuto modo di misurarsi con i pari grado nel tentativo di portare a casa risultati degni di nota. E i piazzamenti non sono mancati nel senso che Di Prima, dopo una gara condotta su buoni livelli, si è classificato al sesto posto mentre, subito dietro, all’ottavo posto, è arrivato Basile che non ha avuto modo di esprimersi come in queste ultime settimane e che, però, è riuscito a concludere la performance dimostrando di volere dare il massimo. Soddisfatti i vertici del sodalizio gialloblù per il rendimento dei due atleti. “Ancora una volta – afferma il presidente Carmelo Cilia – abbiamo avuto la riprova che i nostri ragazzi stanno crescendo lungo la strada che abbiamo cercato di tracciare per loro. Certo, non è facile confrontarsi con avversari di tale portata che riescono ad alzare, e di molto, il livello della competitività. Ci siamo, però, ancora una volta, dimostrati all’altezza della situazione e abbiamo saputo muoverci com’era necessario per concludere la gara con risultati tutto sommato degni della massima considerazione. E, in ogni caso, sono importanti esperienze che continuiamo a fare e che ci consentiranno di andare avanti nella maniera migliore”.

Salva