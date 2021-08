Volley. L’Ardens Comiso si assicura Tania Marino

Dopo il ritorno dell’alzatrice Sara Gabriele, l’Ardens Comiso si assicura un nuovo innesto, Tania Marino, schiacciatrice, ennese, classe ‘90, che rinforzerà la squadra che si appresta ad affrontare il campionato nazionale di serie B2 di Volley femminile.

Marino arriva all’Ardens dopo aver disputato i playoff per la promozione in B1 la scorsa stagione con la maglia del Nigithor Volley e con alle spalle una lunga carriera impreziosita da una promozione in B2 con il Canicattì.

“Dopo una stagione anomala e non priva di difficoltà, vivo con entusiasmo l’inizio di questa nuova avventura, – commenta Tania – è la mia prima esperienza a Comiso e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con le mie compagne e tutto lo staff. Sono certa che ci siano tutti i presupposti per fare bene in questo campionato. Ringrazio la società per avermi coinvolta in questo progetto.”

“Stiamo lavorando per costruire un roster di buon livello e affiatato e l’arrivo di Tania va in questa direzione – spiega Luca Occhipinti, direttore marketing dell’Ardens Comiso. La prossima stagione punteremo sulla crescita del talento locale e sullo sviluppo del settore giovanile e innesti come Marino ci aiuteranno senz’altro in quest’ottica. Abbiamo un programma ambizioso e in linea con la tradizione della società, da sempre punto di riferimento per le famiglie e per le giovani atlete comisane.”

