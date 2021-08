Zona arancione. A Comiso multato un ristoratore. Chiuso locale

Polizia, carabinieri e Guardia di Finanza hanno effettuato a Comiso controlli in piazza Fonte Diana. Alcuni ristoratori avevano attuato iniziative di protesta contro l’ordinanza che istituisce la “zona arancione” a Vittoria e Comiso.

Il titolare di un ristorante è stato multato per 400 euro. Il locale, l'”Archi ri Ronna Pippa”, è stato chiuso per 5 giorni. Altri ristoratori hanno invece manifestato in maniera simbolica. Hanno imbandito i tavoli e si sono posizionati accanto ad essi, senza accogliere i clienti “Ho raggiunto il mio obiettivo – spiega il titolare di Archi ri Ronna Pippa, Filippo Inghilterra – volevo porre l’attenzione su un provvedimento sbagliato, che penalizza i ristoratori. Pagherò la multa, ma il messaggio è arrivato”.

