Anc Ragusa. Criticità su Identità digitale e dismissione pin Inps

Il prossimo 30 settembre i Pin Inps saranno disabilitati e tutti i cittadini, così come previsto per i professionisti intermediari, per continuare ad accedere ai servizi online dell’istituto dovranno necessariamente munirsi di una identità digitale (Spid, Cie e Cns). Rispetto alla dismissione dei sistemi di identificazione online fino ad oggi utilizzati a favore dell’utilizzo esclusivo dell’identità digitale per tutte le amministrazioni pubbliche, l’Associazione nazionale commercialisti ha già avuto modo di esprimere la sua contrarietà evidenziando come questa scelta sia inadeguata e fondamentalmente sbagliata, visto che non tiene in alcuna considerazione le reali esigenze dei cittadini.

“La facoltà di conferire delega per l’identità digitale, per i cittadini impossibilitati ad utilizzare in autonomia i servizi online, resa nota dall’Inps con la circolare n. 127 dello scorso 12 agosto – afferma il presidente di Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino – teoricamente, per gli intermediari, è una buona notizia in ragione del fatto che la procedura per dotarsi di Spid non può certamente definirsi alla portata di tutti e che moltissimi cittadini, soprattutto coloro che hanno scarsa dimestichezza con gli strumenti informatici, possono andare incontro a grandi difficoltà. Purtroppo, nei fatti, come spesso accade, la situazione è ben diversa, e, a dispetto della dichiarata intenzione di agevolare i cittadini, la gestione della delega decisa dall’Inps appare irragionevole. Non solo i soggetti ai quali è riconosciuta la facoltà di delegare sono limitati (tutori, curatori, amministratori di sostegno, persone impossibilitate per ragioni di salute con relativa attestazione sanitaria da parte di un medico del Ssn) ma la richiesta deve essere fatta dallo stesso delegante recandosi alla sede Inps territoriale, prevedendo, solo in determinati casi, la possibilità che a fare la richiesta di delega sia persona diversa dal delegante, seppur sempre in presenza”.

“È incomprensibile – chiarisce ancora Paolino – se si pensa anche solamente alla situazione legata alla pandemia che purtroppo continua ad esistere, la decisione di prevedere la presentazione della richiesta di delega in presenza anziché privilegiare la modalità telematica, senza contare che, complice anche la necessaria riorganizzazione del lavoro, la possibilità di relazionarsi con gli uffici si è ulteriormente complicata. È altresì inopportuno limitare il ricorso allo strumento della delega, ancor più se l’obiettivo deve essere quello di andare incontro ai cittadini. La delega, infatti, non è un privilegio ma è un diritto che tutti i cittadini, senza distinzione, dovrebbero poter esercitare, sia che non possano agire in autonomia sia che semplicemente non intendano farlo, ed è per questo che all’Inps chiediamo di rivedere le modalità di delega delle identità digitali, consentendone la richiesta a tutti i cittadini utenti e mettendo a loro disposizione una soluzione telematica che eviti di doversi recare presso le strutture territoriali”.

