Ragusa. Al Castello di Donnafugata “Ritratto di Donna in Bianco”

Un’anteprima del progetto “Vivere il Parco”, finanziato dalla Fondazione Sicilia con la compartecipazione del Comune di Ragusa, aprirà il cartellone di eventi partecipativi previsto per settembre e ottobre nel parco del Castello di Donnafugata, il cui calendario sarà pubblicato a giorni.

Ad aprire il progetto sarà “Ritratto di Donna in Bianco”di Walter Manfrè su un testo di Valeria Moretti, interpretato da Irene Jona, Fabiola Leone, Federica Gurrieri, con musiche originali di Peppe Arezzo.

Lo spettacolo sarà proposto il 2 e 3 settembre, alle ore 19. Per prenotazioni, fino a esaurimento posti, è necessario inviare una e-mail a donnafugataeventi@gmail.com e attendere conferma della prenotazione.

Sarà richiesto il green pass ed all’ingresso sarà rilevata la temperatura.

RITRATTO DI DONNA IN BIANCO Un prato verde, fiori di primavera, una giornata di sole, uccellini felici. Tre dolcissime ragazze, appena adolescenti, vestite di bianco. Dopo gli anni del Collegio frequentato insieme, decidono per una passeggiata con pic-nic, fino in cima al poggio dove c’è l’Albero alto. Ridono, sono felici, fanno un bagno nel laghetto, piano piano si lasciano andare ai ricordi degli anni felici.

Nostalgie, speranze. Misteri. Arrivano in cima al poggio e lì, come se il cielo si oscurasse per una nube di passaggio, rivivono il loro segreto. Che è il “loro” segreto e “loro” resterà. Un segreto che le ha fatte Donne. Ora possono tornare indietro con una nuova consapevolezza. Il prato è di un pallido verde, i fiori meno sgargianti, non cantano gli uccelli.

Salva