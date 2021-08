Polizia, al via la campagna di sicurezza stradale “Safe Holiday”

ROADPOL è una rete di cooperazione tra le Polizie Stradali nata sotto l’egida dell’Unione Europea. L’Organizzazione sviluppa una cooperazione operativa tra le Polizia Stradali europee con l’obiettivo di ridurre il numero di vittime della strada e degli incidenti stradali in adesione al Piano d’Azione Europeo 2021-2030. Tale attività si sviluppa attraverso operazioni internazionali congiunte di contrasto delle violazioni e campagne tematiche in tutto il Continente, all’interno di specifiche aree strategiche.

In occasione di tale operazione, la Polizia Stradale predisporrà sull’intero territorio provinciale mirati servizi volti ad intensificare i controlli relativi alle condizioni dei veicoli, alla sistemazione del carico, alle inefficienze tecniche, alla regolarità dei documenti del conducente e del veicolo nonché all’inosservanza dell’uso dei sistemi di ritenuta anche per

minori, affinché si sviluppi la coscienza e la consapevolezza che nello stesso momento tutte le Forze di Polizia Stradale dell’Unione Europea e non solo stanno operando con le medesime modalità, strumenti omogenei e un obiettivo comune.

Tale iniziativa conclude un periodo di intenso sforzo imposto da precise direttive ministeriali, in cui la recrudescenza del dato infortunistico ha rimandato all’adozione di precisi piani strategici, che perseguiranno finalità di continuità nell’impegno volto alla sicurezza stradale e di intensificazione dei protocolli di sicurezza promossi a livello provinciale

dalla Prefettura e dalla Questura, che vedono coinvolti sinergicamente tutti gli attori impegnati nel comparto sicurezza. L’Operazione si svolgerà nel periodo dal 27 al 29 agosto

