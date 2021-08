Monterosso. Domenica si celebra martirio di S.Giovanni Battista

Dopo la discesa del simulacro di giovedì scorso, avvenuta a porte chiuse in ossequio alle disposizioni della diocesi per contenere l’emergenza sanitaria, e dopo la visita del vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, il programma dei festeggiamenti in onore del patrono San Giovanni Battista prosegue domani con la celebrazione eucaristica che alle 20 sarà presieduta da don Giampiero Lunetto. Lunedì 30 agosto, invece, si celebra la giornata vocazionale e, in questo contesto, alle 20 ci sarà la santa messa presieduta da don Vincenzo Guastella mentre alle 21 si terrà la presentazione del progetto di ristrutturazione dei locali pastorali di via Mercato. Martedì 31 agosto è la giornata degli ammalati e alle 20 la celebrazione eucaristica sarà presieduta da don Giorgio Occhipinti, direttore dell’ufficio diocesano per la Pastorale della salute. Alle 21, l’adorazione eucaristica e la preghiera per gli ammalati. Mercoledì 1 settembre, invece, è in programma la Giornata dei battesimi e alle 20 si terrà la celebrazione eucaristica presieduta dal parroco don Giuseppe Antoci con l’amministrazione del sacramento del battesimo. Si prosegue giovedì 2 settembre con la giornata dei portatori e dei devoti e con la santa messa che alle 20 sarà officiata da don Giuseppe Burrafato, parroco della Cattedrale di Ragusa, mentre alle 21,30, in piazza San Giovanni, ci sarà uno spettacolo musicale a cura dell’Amministrazione comunale.

Salva