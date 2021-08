Weekend da Coppa Italia per le squadre modicane

Dopo aver definito gli organigramma per i gironi del campionato di Promozione, il Comitato Siciliano della Lega Nazionale Dilettanti ha proceduto alla determinazione delle gare di primo turno di Coppa Italia.

Tutto è pronto per i primi appuntamenti di questa stagione calcistica, che si prospetta avvincente e con tante belle sorprese.

Ad aprire il weekend del calcio ibleo sarà un derby, che torna ben cinque anni, infatti si sfideranno il Pro Ragusa e il Modica Calcio. La gara si disputerà in casa dei neroverdi ragusani, presso lo stadio Aldo Campo. Il fischio d’inizio è previsto alle 16.00, e l’ingresso è consentito solo se si è in possesso del green pass. Questo derby è il primo impegno ufficiale per i rossoblu guidati da mister Betta, dopo il primo test superamento appimaneto in amichevole con il Santa Croce.

Il 29 agosto, sempre alle 16.00, è il turno dell’altra compagine modicana: il Frigintini Città di Modica, che sarà impegnata fuoricampo contro il Città di Canicattini, presso lo Stadio Comunale di Canicattini Bagni. La squadra guidata da mister Di Rosa parte da quanto costruito nella precedente stagione, tra riconferme, come quelle di La Licata, Di Martino, Pisana, Arrabito, Buscema, e nuovi arrivi come Salvo Assenza.

Il calcio modicano è di nuovo sui nastri di partenza pronto a regalare nuove emozioni.

Le altre squadre iblee che scenderanno in campo sono il Calcio Scicli contro il Città di Comiso, il Calcio Club Vittoria 2020 contro il Nuova Città di Gola FC e il Santa Croce contro il Città di Siracusa.

