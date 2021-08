M5s Ragusa sulla ventilata nascita istituto comprensivo Frazioni

“Ancora una volta si procede lungo una direzione che non è quella del confronto. Ma si va avanti a colpi di delibere suscitando, tra l’altro, nel caso specifico, il malcontento dei dirigenti scolastici”.

E’ il commento che arriva da Sergio Firrincieli, capogruppo del Movimento Cinque Stelle al Consiglio comunale di Ragusa, dopo avere preso atto della proposta che l’amministrazione comunale ha sottoposto ad alcune direzioni scolastiche cittadine per la creazione di un nuovo istituto comprensivo denominato Frazioni, che a quanto pare non avrebbe neppure i numeri, destinato a coinvolgere i plessi distaccati delle sezioni di Marina della Quasimodo e di Ibla e San Giacomo della Vann’Antò.

“Da una parte – sottolinea Firrincieli a nome del gruppo consiliare pentastellato – il primo cittadino invoca il confronto, dall’altro si registrano delle fughe in avanti. Come gruppo, ci proponiamo di approfondire la vicenda per capire come stanno le cose e per appurare se sono fondate le lamentele provenienti dai dirigenti scolastici. In attesa di ciò, chiediamo che ogni altra decisione possa essere congelata. La scuola è di tutti, la scuola è della città. Non si possono assumere decisioni arbitrarie senza avere prima coinvolto tutte le parti in causa. Cosa ne pensano le altre forze politiche di questa vicenda? Chiediamo, dunque, all’assessore competente, al dirigente e agli uffici del settore di trovare una soluzione differente o, meglio ancora, di mantenere lo status quo prima che non sia avviata e completata la discussione necessaria alla definizione dei contorni sulla delicata vicenda”.

