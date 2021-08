Indennità di malattia in caso di quarantena.EBT Ragusa chiarisce

L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa comunica alle imprese e ai lavoratori del comparto dell’area iblea che l’Inps, riguardo all’indennità di malattia in caso di quarantena ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.L. n. 18/2020, ha spiegato che ai fini del riconoscimento dell’indennità previdenziale per l’anno 2020, saranno considerate valide le certificazioni attestanti la quarantena con isolamento fiduciario redatte dai medici curanti, anche nei casi in cui non sia stato possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica. “Il legislatore, attualmente – sottolineano dal consiglio direttivo di Ebt Ragusa – non ha previsto, per l’anno 2021, appositi stanziamenti volti alla tutela della quarantena di cui al comma 1 del citato articolo 26. Pertanto, salvo eventuali interventi normativi, l’Inps non potrà procedere a riconoscere la tutela previdenziale per gli eventi riferiti all’anno in corso. In merito alla tutela per i lavoratori “fragili”, la cui assenza dal lavoro è stata equiparata a ricovero ospedaliero ai sensi del comma 2 dell’articolo 26 del D.L. n. 18/2020, la prestazione, nel limite degli importi stanziati, verrà riconosciuta per gli eventi fino al 30 giugno 2021”. E’ da evidenziare, invece, l’avvenuta proroga fino al 31 ottobre 2021 della previsione secondo cui i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Per gli eventi certificati come malattia conclamata da Covid-19, di cui al comma 6 dell’articolo 26 di cui sopra, l’Inps procederà al riconoscimento della tutela della malattia secondo l’ordinaria gestione. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici dell’Ebt Ragusa in via Roma 212 al numero telefonico 0932.622522.

