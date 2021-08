Autoporto Vittoria. Reset: “Tutto tace dalla visita di Falcone”

“All’inizio dell’estate, e più precisamente all’inizio del mese di giugno, abbiamo assistito alla visita dell’assessore regionale delle Infrastrutture, Marco Falcone, che aveva annunciato il finanziamento di 600mila euro per il recupero dell’autoporto di contrada Crivello a Vittoria. A ben vedere, stessa cosa, ma con un importo minore, vale a dire 422mila euro, era stata annunciata appena l’anno prima, e più esattamente nel mese di luglio 2020, sempre da parte del Governo regionale. Bene, nulla da eccepire. Se non fosse che, però, nessun intervento è stato ancora posto in essere e che la struttura continua a rimanere quella che tutti hanno definito una cattedrale nel deserto mai utilizzata e che, per questo stesso motivo, continua ad essere depredata e ridotta ai minimi termini”. E’ il senso della segnalazione che arriva dal segretario dell’associazione politica Reset Vittoria Alessandro Mugnas il quale aggiunge: “Ci chiediamo quanto dobbiamo ancora aspettare o se dovremo attenderci un’altra visita con analogo effetto annuncio nella speranza che qualcosa si sblocchi. Di fatto, dalla visita di Falcone, dell’inizio dello scorso mese di giugno, sono trascorsi quasi tre mesi ma nulla di positivo si è ancora verificato. Noi crediamo molto nelle potenzialità dell’autoporto ma non è possibile che dal 2016 questa importante infrastruttura sia stata abbandonata a se stessa. Cioè, sono trascorsi cinque anni e per il completamento nulla è stato ancora fatto. E quindi, l’inevitabile conseguenza è quella che la stessa struttura continuerà ad avviarsi al depauperamento di tutte le suppellettili esterne e interne. No, non lo possiamo accettare. Occorre darsi una svegliata pure su questo fronte”.

