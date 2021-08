Scicli. Mostra Pittorica di Chiara Maria Volpe “Indagine pura”

Sabato 28 agosto sarà presentata alla Galleria Koinè in via Francesco Mormina Penna a Scicli la mostra pittorica “Indagine pura”, dell’artista Chiara Maria Volpe.

L’artista che parallelamente ai suoi studi, si dedica a uno dei suoi maggiori interessi, ovvero la pittura su tela. Diverse le esperienze legate a estemporanee, concorsi, mostre.

Dopo la laurea, con una tesi in Storia della Critica d’Arte, continua ad approfondire la propria ricerca artistica e inizia, altresì, una collaborazione a progetto, della durata di qualche anno, con la Soprintendenza per i Beni Culturali della città di Caltanissetta, Nella sua poetica, sono chiari i riferimenti a un’arte non necessariamente o non del tutto figurativa, che non riproduce o rappresenta immagini immediatamente riconoscibili; è un’arte che va oltre la realtà, oltre il sensibile abituale, per giungere alla rappresentazione mediante la forma pura. E’ evidente la passione della pittrice per correnti artistiche e artisti di avanguardia dei primi anni del Novecento come Kandinskij, Mondrian e Klee. Attualmente, l’artista continua a dipingere con regolarità, portando le sue opere in mostra in diverse città della Sicilia. La mostra coinvolge piacevolmente con la moltitudine di possibilità narrative che si celano dietro il suo display pittorico. Sembra di trovarsi davanti ad una pittura digital-analogica, che si nutre di simboli urbani tanto quanto quelli legati alla vasta cultura tecnologica come screensaver tratti dal web. Volti, alberi, forme geometriche (quasi a forma di pixel) fluttuano sul colore piatto e deciso, insieme alla classica pittura figurativa. Che cosa stiamo guardando? Un paesaggio, uno screensaver, un frame, dove lo strumento pittorico si fa movimento di una nuova visione. Una mostra basata sulla pittura che si potrebbe definire simultanea nel suo essere puro, a dispetto di una rigidità strutturale di composizione che domina nell’immediato il nostro sguardo, come ha scritto la scrittrice Sally Marie Veillette. Sarà possibile visitare la mostra dal 28 agosto al 4 settembre p.v. secondo i consueti orari di apertura della Galleria.

Salva