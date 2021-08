Fuoriuscita liquami sulla Vittoria-Santa Croce. Pd: “Intervenite”

Piccoli, banali problemi diventano molto seri soprattutto se vanno avanti da mesi e mesi. E’ questo il senso del nuovo video social realizzato dal segretario cittadino del Pd, Giuseppe Nicastro, che denuncia la fuoriuscita di liquami fognari da un tombino che sorge lungo lo stradale per Santa Croce. “Qui a Vittoria – commenta Nicastro – i piccoli problemi riusciamo a farli diventare giganti visto che nessuno se ne occupa quando, invece, basterebbe davvero poco per sanare tali anomalie. E’ anche una questione igienico-sanitaria quella che poniamo al di là del puzzo davvero insopportabile. Ci rivolgiamo, dunque, alla Commissione straordinaria e agli uffici preposti affinché possano intervenire al più presto, sanando nel modo migliore la situazione. Non è più accettabile tutta questa disattenzione, chiediamo che la città possa essere curata come merita. E chiediamo che ciò avvenga con assoluta attenzione verso quelle criticità che, di volta in volta, sono segnalate dai cittadini. Noi ci facciamo portavoce dei loro bisogni affinché gli stessi possano essere soddisfatti. E per raggiungere l’obiettivo ci rivolgiamo a palazzo Iacono affinché possa attivarsi nella maniera più adeguata”.

