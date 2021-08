Dibattito utilità vaccinazione. Confcommercio Ragusa interviene

Si sta sviluppando, in provincia di Ragusa, un dibattito sull’utilità della vaccinazione. Confcommercio provinciale, in particolare, torna sul tema del Green pass e, nello specifico, sulla vaccinazione nei luoghi di lavoro. “E’ di tutta evidenza – sottolinea in una nota il presidente provinciale Gianluca Manenti seguendo le linee della confederazione a livello nazionale – il collegamento tra contrasto della pandemia, sviluppi della campagna di vaccinazione e progressiva normalizzazione e ripartenza delle attività economiche”.

“Crediamo, dunque – prosegue Manenti – che tutti debbano fare la propria parte. Vale per le scelte politiche e di governo da compiersi nel solco necessario delle previsioni dell’articolo 32 della Costituzione. Vale per le responsabilità proprie delle parti sociali. Rinnoviamo, dunque, l’invito al confronto tra associazioni imprenditoriali e sindacati dei lavoratori sull’opportunità offerta dal Green pass per la maggiore sicurezza dei luoghi di lavoro e, anzitutto, di quelli aperti al pubblico. E’ un confronto che gioverebbe alla coesione sociale”. “Ed è un passaggio – conclude l’esponente di Confcommercio – che va affrontato con adeguata programmazione e promuovendo informazione e consapevolezza, ma anche sottolineando il dovere civile della vaccinazione come concreta scelta di responsabilità”.

