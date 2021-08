Ragusa calcio ingaggia il giovane portiere Piero Motta

Arriva un altro portiere al Ragusa calcio che si affianca al veterano Armando Di Martino. Stiamo parlando di Piero Motta, classe 2001, originario di Catania, proveniente dall’Atletico Catania dove ha disputato la seconda parte della scorsa stagione. E’ cresciuto nella Berretti della Leonzio e ha fatto parte del gruppo della squadra Senior. “Questa, per me – dice Motta dopo il suo arrivo a Ragusa – è una grande opportunità per mettermi in mostra. Non solo stiamo parlando di una piazza importante ma lo stiamo facendo nell’anno della creazione di un progetto di rilievo, in cui si punta davvero in alto. Dopo un lungo infortunio alla spalla, mi sono ripreso completamente durante la scorsa stagione. E, adesso, ho molta voglia di lavorare e di migliorare. Con Di Martino mi trovo benissimo così come con l’allenatore dei portieri, Alessandro D’Antoni, un grande professionista. Dovrà essere il campo ad esprimersi, rispetto ai risultati che il gruppo riuscirà a ottenere, ma perché arrivino è necessario buttarsi a capofitto nel lavoro”. Il direttore generale Alessio Puma commenta: “E’ un ragazzo educato, motivato e che sa bene il fatto suo. Insomma, le caratteristiche giuste per fare parte del progetto dell’Asd Ragusa calcio 1949 per la prossima stagione. Come società non ci siamo fermati un attimo per costruire una intelaiatura che potesse essere il più competitiva possibile. Dobbiamo darci da fare ancora di più, ogni giorno, tutti i giorni, se vogliamo ottenere dei risultati in grado di riscaldare l’intera piazza iblea”.

