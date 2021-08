Ragusa. Palco di stelle e la storia di Federico Garcia Lorca

La storia del grande poeta, drammaturgo e regista teatrale spagnolo, Federico Garcia Lorca, una delle espressioni letterarie più significative del XX secolo, raccontata in uno spazio raccolto, la stanza privata di una casa. La storia raccontata da una donna che lo ama, che leggendo le sue poesie è penetrata nel mondo nascosto dei suoi pensieri e vuole restituirli al pubblico attraverso una narrazione intima, sussurrata, come fosse una conversazione tra pochi amici riuniti in un convivio, come fosse il “Rinconcillo”, l’angoletto, a lui tanto caro, dove conobbe i suoi primi amici fondamentali nella sua formazione culturale e soprattutto musicale. E’ stato questo il leit motiv di “Federico Garcia Lorca – Pasion andaluza sotto la luna gitana” che l’attrice catanese Ornella Giusto ha portato in scena all’anfiteatro di Poggio del sole, lungo la Ragusa mare, quarto appuntamento della rassegna di arte e intrattenimento Palco di stelle, con la direzione artistica di Maurizio Nicastro. Assieme all’attrice catanese ma ormai romana d’adozione, vista in tv in alcune fiction di successo, anche Davide Sciacca alla chitarra e Grazia Maugeri al baile. Nel racconto fatto dalla Giusto, la musica è diventata la protagonista, visto che le sue parole e la sua musica si sono fuse in una sola nostalgica e appassionata melodia che è arrivata al cuore delle persone. “Uno spettacolo intenso e profondo – afferma Nicastro – animato da una vera e propria mattatrice, una interpretazione che ha colpito nel segno il pubblico presente che vissuto i momenti più intensi e allo stesso tempo particolari della vita letteraria, e non solo, di Lorca. Un grande poeta ma anche un uomo che fu animato da grandi passioni nella Spagna tormentata dalle divisioni dell’epoca in cui visse”. La rassegna, adesso, prosegue sabato 28 agosto con i “Gira, vota e furria” di Amedeo Mazza che proporranno “20 anni di noi”, la storia in musica. Anche in questo caso l’appuntamento prenderà il via alle 21,30, sempre all’anfiteatro di Poggio del sole, e la quota di partecipazione sarà di 12 euro.

