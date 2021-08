Che bella Marina di Modica! Riceviamo e pubblichiamo

L’unione Nazionale Consumatori Delegazione di Modica, con sede in Via Sorda Sampieri 27, nella persona dell’ avv. Antonino Di Giacomo, quale cittadino del Comune di Modica , a nome proprio ed interprete della volontà di gran parte della comunità modicana ritiene congratularsi con il Sindaco, Ignazio Abbate per essere riuscito con lungimiranza e strategica programmazione a far riemergere Marina di Modica, quale centro balneare, allo splendore di un remoto passato, diventando di fatto e nuovamente “La Perla della Sicilia”quale fiore all’occhiello delle località turistiche balneari della provincia di Ragusa e di tutto il circondario dellaCosta della Sicilia Orientale.

E’ incontestabile e all’occhio di tutti dei numerosi interventiinnovativi e migliorativi operati su Marina di Modica già dalla precedente stagione balneare. Ed in particolare dalcorrente anno “Marina di Modica e Maganuco” quali località turistiche balneari hanno avuto il riconoscimento internazionale della “Bandiera Blu”. La Bandiera Blu come è noto è stata istituita nel 1987, anno europeo per l’ambiente, la Campagna è curata nei vari Paesi dalla UEE, con il supporto e la partecipazione delle due agenzie dell’ONU: UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) e UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo). Tali localitàturistiche sono state premiate per aver rispettato i criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio acquisendo il marchio volontario “ Ecolabel” che rappresenta l’ etichetta ecologica della Comunità Europea. Grazie a tale riconoscimento sono stati assegnati al Comune di Modica dei contributi ed incentivi spendibili e con vincolo di destinazione da destinare ai servizi per la località balneare di Marina di Modica e Maganuco. Infatti, la spiaggia di Marina di Modica già dall’ anno scorso risulta dotata di innumerevoli servizi diventando un lido molto accogliente per gli abitanti ed ospitale per coloro che hanno scelto queste località quale meta per svagarsi. Sono stati posizionati nelle spiagge, previo parere della Sovrintendenza, del Demanio e della Capitaneria “Coni in Cemento” utilizzati quali segnaposto per gli ombrelloni per garantirne e il distanziamento sociale, iniziative che all’atto dell’istallazione sono state purtroppo, impropriamente, come di consueto, criticate e polemizzate,. Iniziativa che successivamente sono state notevolmente apprezzate dai cittadini modicani e da coloro che hanno scelto Marina di Modica quale meta per le vacanze. In tal modo riuscendo a garantire la sicurezza nelle spiagge e l’ osservanza di distanziamento degli ombrelloni da parte dell’ istituenda vigilanza privata evitandone gli assembramenti con notevole giovamento di coloro che comodamente hanno fruito e beneficiato l’utilizzo degli spazi distanziatori dei segna posto senza alcun sforzo e sacrificio per apporre gli Inoltre, nel rispetto dei non fumatori sono stati posizionatispazi adeguatamente attrezzati per fumatori. Non ultimo sono state installate efficienti pulite e confortevoli cabine spogliatoi per uomini e donne.

Non possiamo che riconoscere che trattasi di una eccellente ed esclusiva iniziativa a favore di Marina di Modica, sicuramente unica del genere, in Sicilia e altrove, con servizi di qualità, offerti gratuitamente a favore dei cittadini e turisti. Ciò non può che rappresentareper alcune amministrazioni comunali limitrofe un percorso nuovo da seguire ritenuto diversamente che qualche amministrazione viciniora richiede peri i bagnanti una tariffa a tempodi “ 30 secondi” per l’uso e il servizio delle docce.

Un meritevole plauso di solidarietà per l’attenzione riservata dal Sindaco per i soggetti diversamente abili, le Spiagge sono state dotate di segna posto riservate e di speciali passerelle capaci di fare arrivare fin dentro l’acqua i portatori di handicap anche con l’aiuto e l’assistenza del volontariato .L’associazione di volontariato confraternita della Misericordia di Modica unitamente ed altra associazione“onlus”si prende cura con una assistenza gratuita ad accompagnare ed assistere i disabiliall’ingresso in acqua.

Al riguardo sono state posizionate delle speciali passerelle che portano chi ha difficoltà motorie direttamente a ridosso del mare, edove sono state allocate posti distanziatori riservati per ombrellonipossono essere utilizzati anche dalle famiglie con bambini piccoli epasseggini consentendole da accedere alla riva del mare.

In più siti di entrata e di uscita dalle spiagge sono stati allocati un efficiente servizio docce .

Non da ultimo una zona al verde è stata dedicata ed attrezzata per l’attività sportiva e per l’attività ludica dei bambini. Infine, prioritaria e prevalente l’opera di pulizia da parte di operatori ecologici e della ditta assegnataria del servizio della manutenzione delle spiagge, che puntualmente, giornalmente e di buon mattino si prendono cura della pulizia e del decoro delle spiagge, nonché, dei servizi e del riposizionamento dei coni di cemento e della pulizia delle passarelle spazzate e pulite che rendono Marina di Modica particolarmente piacevole, attraente ed accogliente per i cittadini e per i turisti che intendono godersi e fruire di queste spiagge pulite ed incantevoli.

Infine nell’ottica dell’attività lodevole da Lei svoltaper Marina di Modica, ritengodoveroso proporre alcunisuggerimenti, che sicuramente sono stati già da Lei attenzionati e programmati e/o in corso di attivazione, umiliindicazioni che se concretizzati e portatia termine incrementerebbero sempre più lo splendore di Marina di Modica quale “ Perla della Sicilia” così denominata, perdurando e mantenendo nel tempo il riconoscimento della bandiera blu. A tal uopo, La invito a continuare su questo processo innovativo e di miglioramento della gestione sostenibile del territorio garantendone in tal modo e più a lungo la presenza e la sostenibilità della bandiera Blu. Cercando di intervenire in un prossimo ed imminente futurosu alcune considerazioni che con semplicità ritengo sintetizzarne il contenuto:

Progressivo intervento manutentivo straordinario per il ripristino dell’impianto idrico per Marina di Modica ormai obsoleto e che in atto richiede costi non indifferenti per il bilancio comunale per provvedere alla continua manutenzione per le perdite, riparazioni e sistemazioni derivanti dalle rotture e deterioramento dei tubi di idrici :

Avviamento ed adeguamento della “Toponomastica” ormai obsoleta e non adeguata all’attuale realtà immobiliare innovativa del centro balneare di Marina di Modica, in tal modo assicurando una adeguata ed efficiente individuazione dello stradario e dell’aggiornamento dei numeri civici degli immobili, per facilitare la consegna della corrispondenza postale per i residenti e i non residenti , e dei plichi da parte dei corrieri spedizionieri che in atto provvedono con grande difficoltà ad individuare l’ esatta indicazione dell’indirizzo.

Si chiede inoltre in virtù dei poteri di controllo e di vigilanza urbanistica e nell’ottica di assicurarne il decorosu tutto il territorio del Centro balneare di Marina di Modica di intervenire nell’ambito dei poteri a Lei conferiti nei confronti dei proprietari di alcuni manufatti immobiliari in pessime condizioni di manutenzione, siti nella via principale di Corso Mediterraneo, già presenti ai cittadini e notevolmente in stato indecorosa manutenzione e di abbandono da oltre un quarantennio, chiedendone una tempestiva manutenzione degli immobili nonché del terreno e della superfice esterna, unitamente alla chiusura delle aperture e degli infissiesterni che diventano attrattiva e ricettacolo di insetti ed animali.

Infine si Invita il Sindaco e il Comandante dei Vigili Urbani del Comune di Modica, di diramare delle direttive di massima uniformi e soprattutto destinati ad alcuni agenti della polizia municipale, che si distinguono per la quantità delle sanzioni amministrativi inflitte giornalmente ai cittadini, spesso illegittimi, invitandoli ad operare per il futuro con buon senso, responsabilità, saggezza del buon padre di famiglia e quali concittadini, analogamente conformandosi allo stile consolidato e corretto delle forze dell’Ordine Istituzionali Carabinieri, Polizia di Stato e Finanzieri che indiscutibilmente nel loro servizio di tutori dell’ordine operanosul territorio nell’applicazione e nell’osservanza della norma e dei loro dover d’ufficio i “ cum grano salis”.

Modica 24/08/2021

Avv. Antonino Di Giacomo

