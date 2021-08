Servizio scuolabus a Ragusa. Al via la presentazione richieste

L’Ufficio pubblica istruzione del comune di Ragusa rende noto che da giovedì 26 agosto è possibile presntare le istanze, utilizzando l’apposito modulo pubblicato unitamente all’avviso stesso sul sito del Comune, per richiedere il servizio di scuolabus comunale per l’anno scolastico 2021-2022.

L’istanza può essere inoltrata entro il 18 ottobre prossimo agli indirizzi ufficio.protocollo@comune.ragusa.gov.it o protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it .

In alternativa la richiesta potrà essere presentata presso lo sportello Pubblica Istruzione – Settore VII – Servizi Sociali, via Mario Spadola, 56, nelle giornate di apertura dello sportello (lunedì e giovedì dalle 9 alle 12).

