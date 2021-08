Casa Pound attacca, in replica, il sindaco di Pozzallo

Il primo cittadino ha lamentato che in piena stagione turistica la manifestazione ha “appesantito il traffico veicolare” – scrive in una nota CasaPound Italia-, e che il protestare contro l’indiscriminato arrivo di migliaia di persone sulle nostre coste e contro il traffico di esseri umani sia “sporcare” l’immagine di Pozzallo.

Quindi ci dica Ammatuna, vogliamo vietare alle persone di manifestare? Ci indigniamo per una lecita protesta e accettiamo a capo basso gli atti illegali, come l’incendio dell’hotspot le continue fughe di clandestini (compresi quelli in quarantena da Covid19)?.

Vorremmo informare il Sindaco – conclude la nota- che molti dei suoi concittadini hanno seguito e plaudito gli interventi di Luca Marsella ed Ervin Di Maulo, neo Responsabile della Sicilia. Lo hanno fatto sebbene sia stata posta in essere dalle forze dell’ordine una sorta di area inaccessibile e incomprensibile per il tenore e la motivazione della manifestazione; isolare per evitare che la gente ascolti e rifletta? Tentativo mal riuscito”.