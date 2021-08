Ragusa. Palco di stelle omaggia Morricone con i maestri Arezzo

Stavolta sarà la musica la grande protagonista di Palco di stelle che domani, sabato 21 agosto, porterà in scena “Arezzo all’opera” con un omaggio a Morricone, il grande maestro premio Oscar venuto a mancare nel 2020. Il terzo evento dalla rassegna di arte e intrattenimento con la direzione artistica di Maurizio Nicastro è in programma dalle 21,30 all’anfiteatro di Poggio del sole hotel, sulla Sp Ragusa mare, a partire dalle 21,30. La quota di partecipazione è 12 euro. Info al 333.4183893. E c’è pure la possibilità di regalarsi una serata completa con apericena più spettacolo chiamando lo 0932.668521. Il maestro Peppe Arezzo e il fratello Michele saranno i protagonisti di questa nuova rappresentazione. Da “C’era una volta il West” a “Mission”, da “Nuovo cinema paradiso” a “Baaria”, da “La migliore offerta” all’ultimo “Hateful Eight” con cui Morricone ha vinto il primo Oscar per la migliore colonna sonora, il maestro Arezzo ripercorrerà al pianoforte la storia del cinema attraverso la musica di questo grande autore italiano che, a partire dal 1961, ha lavorato ad oltre cinquecento colonne sonore. Giocando con i capolavori di Morricone, il famoso direttore d’orchestra ragusano regalerà al pubblico un concerto emozionante ed unico. Ogni pezzo sarà accompagnato dalle parole di Michele Arezzo, giovane scrittore ragusano, amante della lettura e della scrittura, spesso impegnato nella conduzione di laboratori di scrittura creativa, nonché autore di poesie e libri. Un’abbinata vincente per uno spettacolo da non perdere. “Sarà l’occasione – dice Nicastro – per immergersi nel mondo di celluloide che rivivrà attraverso le emozioni delle colonne sonore composte dal maestro Morricone e che avremo così modo di rivivere nel contesto di una serata che si annuncia speciale”.

Salva