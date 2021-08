Palco di stelle. Sold out ieri al Poggio del sole a Ragusa con Massimo Spata

Sold out ieri a Poggio del sole per la serata cabaret animata dal pirotecnico Massimo Spata nell’ambito di Palco di stelle, la rassegna di arte e intrattenimento con la direzione artistica di Maurizio Nicastro in fase di svolgimento, in questa prima fase, all’anfiteatro di Poggio del sole hotel a Ragusa. Con il suo solito modo scherzoso di fare e con la battuta sempre pronta, nel contesto della serata denominata “Io covido, Tu covidi, Egli covida”, Spata ha cercato di dissacrare alcuni luoghi comuni della pandemia, in maniera ironica e intelligente, soffermandosi su alcuni aspetti divertenti del lockdown. Il tutto, ovviamente, nel pieno rispetto delle vittime della grave emergenza sanitaria ma cogliendo alcune sfumature di questi mesi complessi che ci siamo lasciati alle spalle che hanno fatto ridere a più riprese il numeroso pubblico presente. “Ovviamente – afferma Nicastro – tutti distanziati e nel pieno rispetto delle regole antiCovid. Perché, anche se siamo stati fermi per parecchio tempo, crediamo nelle indicazioni delle autorità sanitarie e stiamo facendo il possibile per far sì che le stesse, almeno per quanto concerne le nostre manifestazioni, possano essere rispettate. Massimo Spata, poi, ha sciorinato il proprio repertorio di barzellette e, anche in questo caso, il pubblico ha risposto alla grande così come grande interesse ha dimostrato per i numerosi aneddoti sulla sicilianità che il nostro artista ha saputo raccontare con consumata abilità dimostrando, ancora una volta, di essere un vero e proprio animale da palcoscenico. Una serata spensierata, con tante persone ben disposte verso l’humor leggero, che si sono divertite e ci hanno divertito”. Palco di stelle prosegue sabato, sempre a Poggio del sole, con “Arezzo all’opera” con pmaggio a Morricone. Protagonisti Peppe e Michele Arezzo. La quota di partecipazione è di 12 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il 333.4183893.

