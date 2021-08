Catena Fiorello Galeano presenta a Modica “Amuri”

Giovedì 19 Agosto, alle 19.30, nell’Atrio di Palazzo San Domenico, Catena Fiorello Galeano presenta il suo quarto libro “Amuri”. E’ un evento che saluta un tardo pomeriggio di mezza estate. Un vero e proprio “colpaccio” firmato Mondadori Bookstore con la presentazione dell’ultimo libro di una delle scrittrici più amate in Sicilia ed in Italia. Catena Fiorello Galeano, insieme con Giada Giaquinta, racconta a Modica la storia di un matrimonio in crisi dopo 35 anni, di Giulio e Isabella del rifugiarsi in famiglia e di un sogno che si spezza senza apparente perchè. Arcudi, la pensioncina di Santa, Daniel, Teresa, un’ amica vera e quel vivere sul filo di ciò che può essere ma col pensiero a ciò che è stato. Questo è solo uno squarcio di “Amuri”. Per il resto, c’è lei, l’autrice, Catena Fiorello Galeano e un libro che narra tanti cuori siciliani che sanno battere…

La stagione di InTeatroLibri e Mondadori Bookstore con la mediapartnership di Video Regione, dopo aver fatto 3 e il numero perfetto, il 19 Agosto alle 19.30, nell’Atrio di Palazzo San Domenico, con Catena Fiorello Galeano e Amuri, fa poker e saprà regalare a Modica una bella serata d’estate

Gli ingressi sono gratuiti, contingentati in rigida osservanza delle norme anti covid e sino ad esaurimento posti

