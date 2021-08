Pozzallo. Al via la pulizia dei canaloni e degli alvei torrentizi

Nella giornata di ieri sono iniziate a Pozzallo le operazioni di pulizia e di asportazione di materiale ingombrante dai canaloni e dagli alvei torrentizi. Si è iniziato dalla zona di Raganzino e si continuerà con la zona del campo sportivo, viale Asia, via Calabria, primo scivolo.

La pulizia è un atto propedeutico che permetterà una maggiore facilità al deflusso delle acque meteoriche, che anno dopo anno, diventano sempre più abbondanti e pericolose.

I cambiamenti climatici stanno trasformando il Mediterraneo da una zona temperata a una zona tropicale, con eccezionali eventi meteorologici e accumulo abnorme di acqua piovana che provoca grandi allagamenti.

Nel frattempo, sono già in fase avanzata i progetti di mitigazione idraulica finanziati dal governo Nazionale, che seppur non siano completamente risolutivi, renderanno meno gravi e drammatici tutti gli eventi idrogeologici ed idraulici.

