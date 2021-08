Santa Croce Camerina, Covid. “Misure efficaci, non abbassare la guardia”

Occorre continuare a prestare la massima attenzione e rispettare le disposizioni fornite dal Ministero della Salute. In particolare, il Sindaco di Santa Croce Camerina, Dott. Giovanni Barone, ribadisce ancora una volta l’importanza delle misure anti COVID e la vaccinazione per proteggere noi stessi e le persone a noi vicine. Vista l’allarmante situazione, in continua evoluzione, Barone si appella al buon senso dei cittadini ad aderire alla campagna vaccinale e a usare tutte le precauzioni consigliate (mascherina, distanziamento, lavaggio frequente delle mani), assumendo sempre e comunque comportamenti responsabili.

“Le misure fino ad oggi adottare con le ordinanze, ci dicono che la direzione è quella giusta. Innanzitutto l’uso della mascherina anche all’esterno che all’inizio è stata motivo di discussione, e di interessamento della stampa nazionale, si è rivelata fondamentale a frenare il contagio del virus, tant’è che altre Autorità hanno subito dopo adottato il medesimo provvedimento.

Altro motivo che dà ragione alle ordinanze, la limitazione d’accesso sulle spiagge del litorale comunale nelle notti del 10 e 14 agosto. Ordinanza che ha consentito di limitare assembramenti e ogni forma di contagio. Inoltre ha consentito di far trovare gli arenili puliti a tutti i turisti che volevano godere del mare anche alle prime luci del giorno. In tutto questo è stato fondamentale il ruolo dei cittadini che hanno capito l’importanza delle ordinanze.

Le ordinanze che hanno riguardato i bivacchi, l’uso delle mascherine all’esterno, le limitazioni sulle spiagge hanno avuto il loro effetto anche perché le forze dell’ordine hanno lavorato parallelamente. E’ chiaro che il numero degli agenti di Polizia Locale e Protezione Civile non poteva far fronte a tutte le richieste dei cittadini. Purtroppo non sono mancate le critiche di qualcuno che parlava di insufficienza di controlli. Polemiche irriguardose nei confronti dei nostri agenti di Polizia Locale che sono sempre stati sul pezzo fino a tarda notte per fare rispettare tutte le norme in un periodo, Ferragosto, che la gente si riversa in massa nelle nostre borgate marinare. Un plauso va fatto anche alla Protezione Civile che ha supportato egregiamente le forze dell’ordine sul rispetto delle ordinanze,

Il sindaco di Santa Croce Camerina Giovanni Barone, inoltre, dichiara di essere fortemente preoccupato dalle notizie di stampa e dai report sanitari che paventano misure restrittive che potrebbero comprendere anche la sospensione dei piccoli eventi organizzati dal Comune. Pertanto – dichiara il sindaco – rivolgo un accorato appello soprattutto ai giovani affinché aderiscano alla vaccinazione e assumano, sempre più numerosi, comportamenti responsabili, evitando qualunque forma di assembramento per scongiurare ulteriori, gravi rischi per sé e gli altri.

L’estate non deve farci abbassare la guardia.

Dato il mio stato mi pongo empaticamente al fianco dei malati colpiti come me dal virus e ne comprendo le angosce ai quali ricordo di attingere a piene mani dei servizi che l’ASP di Ragusa mette a disposizione di malati e familiari, a cominciare dal supporto psicologico.

Molta gente in questo periodo è purtroppo comprensibilmente disorientata e arrabbiata a causa della pandemia, e i social riportano spesso posizioni esasperate, corredate a volte dagli immancabili like e commenti compiacenti di politicanti che in modo misero e maldestro cercano consenso.

Il Comune di Santa Croce continuerà a fare di tutto per la prevenzione della malattia e il Sindaco, forte di due anni di esperienza, non avrà nessuna paura di mostrarsi impopolare in alcune scelte se saranno ritenute necessarie. La salute dei cittadini è sempre al di sopra di ogni cosa e di ogni interesse elettoralistico.

Oggi siamo scesi sotto i 100 positivi a Santa Croce, ai livelli di un mese fa, la curva è in discesa e questo lascia ben sperare”.

