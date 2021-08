RC Auto: prezzi ancora convenienti, seppur in risalita

Secondo gli ultimi dati pubblicati dai vari osservatori sulle assicurazioni auto, la situazione in Italia per gli automobilisti si può ancora dire piuttosto vantaggiosa rispetto ad un anno fa. Il premio medio per la RCA nel 2021 infatti si mantiene in tutta Italia su cifre più basse se confrontate a quelle che era necessario sborsare nel 2020 e questa è sicuramente una notizia positiva. È stato segnalato però un leggero rialzo dei prezzi nell’ultimo mese, che ha interessato in modo particolare alcune città italiane e che fa pensare ad un trend in progressiva salita nei prossimi mesi.

Quel che è certo, comunque, è che stipulare l’assicurazione auto adesso è conveniente per gli italiani, soprattutto se si utilizzano i comparatori online e si sfrutta al massimo il canale del web.

Per risparmiare sulla RCA gli italiani usano i comparatori online

Ormai quello di utilizzare i comparatori online per confrontare il preventivo auto delle varie compagnie assicurative è un trend consolidato in Italia. Grazie a questa risorsa gratuita infatti è possibile farsi un’idea dei prezzi presenti sul mercato e delle offerte più vantaggiose disponibili in un determinato periodo. Grazie ai comparatori si risparmia moltissimi tempo perché si può avere un quadro generale della situazione evitando di richiedere un preventivo ad ogni singola compagnia. Ormai i dati parlano chiaro: il canale web sta guadagnando sempre più terreno rispetto a quelli tradizionali (broker, agenzie ed istituti di credito) proprio perché permette di risparmiare parecchio e di trovare le offerte migliori in modo semplice ed immediato.

Assicurazioni online: in Italia sempre più gettonate

Oltre al confronto dei preventivi, gli italiani ormai stanno dimostrando di apprezzare sempre di più le assicurazioni online ovvero quelle che non hanno sedi fisiche sul territorio. Il motivo è piuttosto semplice: non solo consentono di gestire ogni aspetto in modo più immediato e semplice ma permettono anche dirisparmiare notevolmente sulla RC Auto. Se inizialmente vi era una certa diffidenza nei confronti delle assicurazioni online, oggi sono sempre di più gli italiani che scelgono questa opzione anche perché ormai si è dimostrata sicura ed affidabile.

La maggior convenienza dei prezzi dipende anche da tale aspetto, perché un’assicurazione online offre la possibilità di risparmiare anche più del 40% e la differenza dunque è importante.

Garanzie accessorie: le differenze tra nord e sud Italia

Per quanto riguarda invece nel dettaglio le garanzie accessorie, ossia quelle coperture da aggiungere alla RCA obbligatoria per ottenere una maggior tutela, sono ancora evidenti delle discrepanze tra le varie zone d’Italia e in particolare tra nord e sud. Nel meridione, in generale, sono ancora pochi gli automobilisti che scelgono di aggiungere al pacchetto anche delle garanzie extra e probabilmente ciò è dovuto al fatto che si cerca di risparmiare il più possibile sul premio.

Al contrario, in alcune regioni del nord le garanzie accessorie sono piuttosto gettonate ed in particolar modo sono diffuse in quelle città dove la ricchezza pro capite è superiore. In sostanza,chi se lo può permettere sceglie di tutelarsi maggiormente mentre chi ha una ridotta capacità di spesa rinuncia alle polizze extra.

