Lions Club Modica, successo di pubblico per l’evento “Per le scale…”

Scalinata degli orti di San Giorgio al completo per l’evento “Per le scale …piccoli passi di musica e letteratura…” organizzato dal Lions Club di Modica. Lucia Trombadore e l’attore Carlo Cartier hanno letto ed interpretato brani di due autori siciliani del Novecento: il poeta e premio Nobel Salvatore Quasimodo e lo scrittore Leonardo Sciascia, rispettivamente a 120 e 100 anni dalla nascita. Il tema della sicilianità ha fatto da filo conduttore fra i due autori riproponendo l’attualità e l’universalità dei loro messaggi. Ad accompagnare le letture il duo musicale composto da Carmelo Rendo alle tastiere e da Sergio Battaglia al sax. Prima dell’inizio dello spettacolo l’attore Alessandro Quasimodo, figlio del celebre poeta, ha tenuto a rivolgere un breve saluto al pubblico. “Il Lions Club di Modica – spiega il presidente Aurelio Boncoraglio – ha scelto come location dell’evento la scalinata di San Giorgio, luogo in cui la natura e l’arte barocca si sono incontrate per farne un teatro aperto sulla nostra città”.

