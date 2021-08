Parola Tour. Modica, Giovanni Caccamo e Michele Placido venerdi sera

Un concerto tra note e parole. Con tanta poesia, emozione e due artisti immensamente bravi. Michele Placido e il “nostro” Giovanni Caccamo ci guidano per mano in un viaggio tra i sentimenti. Il 20 agosto all’Anfiteatro San Giuseppe U Timpuni a Modica una tappa del loro Parola Tour che sta vedendo impegnati i due interpreti in giro per l’Italia (doppio orario: 19.00 e 21.00). Con loro anche il polistrumentista Leonardo Milani. Il concerto sarà un viaggio nella bellezza senza tempo, attraverso un susseguirsi di brani strumentali e canzoni che, come un intreccio, si fonderanno gli uni con gli altri, e con preziose “finestre letterarie teatrali” dedicate alla storia d’amore più bella di sempre, quella tra Paolo e Francesca, raccontata nel V Canto dell’Inferno, e alle poesie di Neruda. Michele Placido e Giovanni Caccamo, interagiranno tra loro e si alterneranno sul palco, dando vita a un dialogo unico tra parole e note. Filo conduttore saranno le sonorità elettroniche e le sperimentazioni live del produttore e poli strumentista Leonardo Milani (“Tutti i santi giorni”, “Il Capitale Umano”, “La Pazza Gioia”). “Una grande serata per Modica che vivrà uno spettacolo intimo e avvolgente, e che accoglierà uno dei suoi figli artisticamente più apprezzati, Giovanni Caccamo, che proprio con Parola Tour annuncerà il suo nuovo progetto discografico e live, dopo il grande successo di “Eterno” con oltre 15.000.000 di visualizzazioni e streams e più di 50 concerti in tutto il mondo”, spiega il sovrintendente Tonino Cannata. Il nuovo concept album dell’artista modicano, “Parola”, in uscita il 17 settembre 2021, spazia tra musica, prosa, cinema e letteratura. “Caccamo proporrà i suoi brani più famosi e le nuove produzioni, immancabile poi un omaggio al maestro Franco Battiato, a cui peraltro è dedicata la stagione estiva InTeatroAperto – spiegano Ignazio Abbate, presidente della Fondazione Teatro Garibaldi e il vice Giorgio Rizza – Siamo onorati di ospitare uno degli attori più apprezzati e amati del nostro Paese come Michele Placido e davvero orgogliosi di accogliere di nuovo il nostro Giovanni Caccamo che ormai è avviato a una fiorente carriera in tutto il mondo”. Il concerto-spettacolo sarà proposto nel doppio orario delle 19.00 e delle 21.00. Prenotazioni online sul circuito ciaotickets o di presenza al botteghino del teatro

