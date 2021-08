Ridimensionamento scolastico. Italia Viva Modica: “Serve rimediare”

Ridimensionamento scolastico, siamo alle solite. Italia Viva stigmatizza quanto ventilato per la città di Modica con riferimento alla previsione di sole tre classi di primo anno per 89 alunni della scuola secondaria di primo grado “Edmondo De Amicis” di Modica Alta. Giorgio Cassarino, esponente modicano del partito renziano, invita la Regione a rivedere le scelte che risulterebbero estremamente penalizzanti per gli studenti e per le loro famiglie. “In un periodo come quello attuale, caratterizzato dal Covid – spiega Cassarino – sarebbe opportuno, piuttosto, pensare a classi con un numero ridotto di studenti. Il fatto che la distribuzione delle classi possa verificarsi sulla base dell’ambito numerico riguardante il collegamento della Carlo Amore di Frigintini con la De Amicis rischia di creare delle anomalie come il fatto, per alcuni studenti, di dovere proseguire il proprio percorso di studi da Modica Alta a Frigintini. Ci faremo portavoce nei confronti del nostro gruppo parlamentare all’Ars dello stato di disagio che si verrebbe a creare. Sollecitiamo risposte specifiche proprio per evitare il verificarsi di questa evenienza che potrebbe determinare scompensi non da poco. Non è una buona soluzione ed è opportuno rendersene conto adesso visto che c’è ancora un discreto margine di tempo per rimediare”.trano

