L’Iran offre disponibilità a soluzione pacifica in Afghanistan

“L’Iran accoglie con favore l’annuncio del presidente afghano Hamid Karzai sulla formazione di un Consiglio di coordinamento da parte dei leader afghani”, ha affermato il ministro degli Esteri iraniano, Mohamad Yavad Zarif. Il ministro ha offerto in queste ore aiuto agli attori del conflitto in Afghanistan per aiutare a risolvere pacificamente l’occupazione. “Speriamo che possa portare al dialogo e a una transizione pacifica in Afghanistan. L’Iran è pronto a continuare i suoi sforzi di pacificazione”, ha affermato il ministro degli Esteri. Zarif ha ribadito che il rispetto del diritto internazionale è essenziale per raggiungere la comprensione e il rispetto dell’integrità degli afghani, “la violenza e la guerra, come l’occupazione, non risolvono mai i problemi”, ha aggiunto. Il Ministro degli Esteri iraniano non fa altro che unirsi alle dichiarazioni del Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres, che ha contestato l’organizzazione multilaterale per risolvere il conflitto in Afghanistan: “Le Nazioni Unite restano determinate a contribuire a una soluzione pacifica” ha detto. “Il diritto internazionale umanitario e i diritti umani devono essere preservati, in particolare dopo i lusinghieri risultati ottenuti con tanto impegno da donne e ragazze afghane”, ha concluso Guterres, che non vuole vedere sminuita l’autorità di un baraccone inutile e inconcludente che lui rappresenta.

