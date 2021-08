Continua l’“Estate Iblea 2021” promossa dal comune di Ragusa

Proseguono, con grande apprezzamento del pubblico che ha partecipato numeroso ai vari appuntamenti culturali, gli spettacoli inseriti nel programma dell’ “Estate Iblea 2021” promossa dall’Amministrazione comunale – assessorati al turismo ed alla cultura e beni culturali.

A conferma di ciò si registra il sold-out per lo spettacolo di cabaret con Roberto Lipari in programma domani, martedì 17 agosto, alle ore 21,30, presso lo spazio attrezzato della piazzetta belvedere del porto turistico di Marina di Ragusa.

“Nonostante le misure attuate per il rispetto delle norme anti-covid che ci hanno imposto di attrezzare l’area scelta per gli spettacoli con un numero limitato di posti al fine di rispettare le misure di distanziamento e tutte le prescrizioni previste in materia, compresa quella dell’obbligo per gli spettatori di esibire all’ingresso il Green Pass Covid – dichiara l’assessore al turismo Ciccio Barone – continuiamo a registrare un grande interesse per gli eventi che assieme all’assessore alla cultura e beni culturali, Clorinda Arezzo, abbiamo inserito nel ricco programma dell’ “Estate Iblea 2021”.

Intanto si rende noto che dalle ore 12 di oggi, lunedì 17 agosto, sul sito www.discoveryragusa.com è possibile prenotarsi per il prossimo spettacolo di cabaret che vedrà sul palco, sempre presso la piazzetta belvedere del porto turistico, alle ore 21,30 di venerdì 21 agosto, il noto cabarettistica e attore Uccio De Santis. L’esibizione sarà preceduta dal concerto “Da qui” del cantautore ragusano Giuseppe Zagara. L’artista, dopo anni come front-man del Tributo a Ligabue “Radiofreccia”, ha dato vita lo scorso giugno al suo primo album di inediti “Da qui” che vuole rappresentare una “nuova” partenza dal punto di vista musicale: I figli, la vita, il tempo che scorre, una chiacchierata con Dio, l’amore e gli amici.

