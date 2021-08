Il bilancio di Ferragosto di Marina di Modica e Maganuco

“Il bilancio dei giorni più “intensi” dell’estate modicana a Marina e Maganuco presenta luci ed ombre. Le luci sono rappresentate dai ragazzi che nel complesso si sono attenuti agli avvisi emanati nei giorni precedenti le notti di S.Lorenzo e Ferragosto, dal numero di turisti e in generale dalla frequentazione delle due nostre frazioni marinare. Le ombre, purtroppo, sono i numeri delle positività che continuano a crescere inesorabili”. Così il Sindaco di Modica, Ignazio Abbate, commenta l’andamento dell’estate modicana. “Quest’anno abbiamo tenuto volontariamente un profilo basso per quanto riguarda l’organizzazione degli eventi che solitamente hanno richiamato a Marina migliaia di persone. Nonostante questo, sia Marina che Maganuco hanno ospitato tantissimi villeggianti. Direi che il bilancio della prima estate da Bandiera Blu è stato soddisfacente. Vorrei poi spendere una parola per i ragazzi che hanno vissuto le notti di S.Lorenzo e di Ferragosto responsabilmente non facendo registrare episodi particolarmente significativi. Inoltre tantissimi turisti stanno soggiornando in questi giorni nel nostro centro storico. Essi non sono più solo visitatori giornalieri ma hanno prenotato diverse notti nelle strutture ricettive in Città facendo tornare i numeri a quelli del pre-pandemia”. Esiste però anche il retro della medaglia: “Purtroppo dobbiamo registrare un incremento importante di casi che, seppur in maniera più blanda rispetto ad altre città della provincia, ci spingono a tenere altissimo il livello d’attenzione. Bisogna necessariamente saper conciliare la voglia di vivere l’estate con la responsabilità di attraversare ancora un periodo di pandemia globale. La campagna di vaccinazione ha subito un rallentamento e questo non è accettabile perché rischiamo nuovamente di andare incontro ad un periodo buio che darebbe la mazzata definitiva alla nostra economia”.

