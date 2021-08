Incidente mortale ad Acate, vittima un 28nne Si doveva sposare

Un ventotte di Vittoria, H.T., è deceduto a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla Acate-Marina di Acate, in Contrada Feudo Arancio, poco dopo la mezzanotte. Il giovane era alla guida di una BMW Serie 3, diretto a Marina di Acate, quando si è scontrato con una Ford Focus, proveniente dal senso opposto e che trasportava cinque persone, tutte di Acate. Per il vittoriese non c’è stato nulla da fare, mentre gli occupanti l’altro veicolo, un’intera famiglia (padre madre e tre figlie minorenni, rispettivamente di 15, 10 e 3 anni) , tre sono finiti in ospedale, i genitori e la 15enne. Quest’ultima ha avuto la prognosi più grave: trenta giorni.

La vittima doveva sposarsi martedì.

Sul posto, per i rilievi, la polizia stradale di Vittoria. I mezzi sono stati sequestrati.

foto Franco Assenza

