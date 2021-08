Gli eventi a Modica per il 120° della nascita di Quasimodo

Tre giorni di appuntamenti per ricordare il 120mo anniversario della nascita di Salvatore Quasimodo.

L’evento è promosso dalla associazione “Proserpina”, che gestisce la casa museo di Via Posterla, in collaborazione con Sabrina Del Piano e la partnership di Social Media Aps. Ospite speciale dell’evento Alessandro Quasimodo, che incontrerà i visitatori presso la Casa Museo.

Mercoledì alle 18.30 sarà deposta una corona di alloro presso il luogo natale del Nobel cui seguirà la presentazione del quaderno “Bufalino, Quasimodo e Modica” inserito nella collana “I quaderni di Quasimodo” e realizzato in collaborazione con il Comune di Modica ed il Museo civico “F.L. Belgiorno”.

Interverranno l’assessore alla Cultura, Maria Monisteri, il direttore del Parco Archeologico di Kamarina e Cava d’Ispica, Domenico Buzzone, il direttore onorario del Museo di Modica, Giovanni Di Stefano.

Alla presentazione seguirà il reading di Alessandro Quasimodo “I miei poeti preferiti”.

Nell’occasione sarà anche inaugurata la mostra permanente delle grafiche di Pino La Cava “La poesia, il verso, la parola si fa immagine”.

Giovedì alle 20.30 nell’ambito dei “Weekend a Modica” e in collaborazione con l’associazione VIA si terrà una speciale passeggiata in notturna avente per tema “La città di Quasimodo”.

Venerdì alle 17 la passeggiata per i luoghi quasimodiani sarà riproposta, con partenza dall’ufficio Turistico.

