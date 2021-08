Strumenti musicali, fantasia: proposte gioco de Il Mondo di Leo

La musica può tutto: può fare ridere, divertire, può aiutare in un momento difficile, ma soprattutto può aiutare a crescere e a fare diventare grandi, sviluppando la fantasia e stimolando la creatività. Per questo la componente musicale è parte integrante nell’istruzione di un bambino; viene trattata negli istituti fin dai nidi e dalle scuole dell’infanzia. Un piccolo strumento, un gioco musicale, sono senza dubbio un regalo intelligente che aiuterà il piccolo nel suo percorso di crescita, facendolo soprattutto divertire in sicurezza.

Suoni e rumori per un bambino

I bambini sono da considerarsi a tutti gli effetti come delle spugne, che assorbono e captano attraverso i loro sensi, ogni sfumatura del mondo che li circonda. Pensiamo ai suoni e ai rumori. Da quando ci si sveglia fino alla sera tardi siamo sommersi dai suoni. La preparazione del caffè, un annuncio pubblicitario alla televisione, il picchiettare continuo della tastiera del computer… Per un bambino questi suoni sono tutti nuovi input di situazioni di gioia, di divertimento, di pericolo. Il bambino associando un ritmo alla quotidianità, assimila e quindi cresce. Facciamo un esempio pratico, forse il più classico: il tamburo. Il picchiare le bacchette facendo rumore, innesca nel cervello del piccolo un processo di causa effetto, che è la base per il diventare grande. Inoltre il divertimento suscitato stimola e invoglia a ripetere sempre di più, facendo sperimentare al bambino nuovi ritmi e nuove impugnature (sviluppando quindi altri settori come la manualità). Insomma, la musica fa diventare grandi!

Quali strumenti e quali giochi

È sempre bene ricordare che la scelta di giochi di strumenti musicali deve ricadere su prodotti di qualità, in materiali sicuri ed ecologici. Giochi in legno e coloranti atossici per esempio eliminano il rischio di eventuali allergie ed irritazioni, senza considerare il pericolo in cui ci si può imbattere in giochi di scarso valore, dove piccole parti possono rompersi o staccarsi, aumentando il rischio di pericolosi soffocamenti.

Tornando nello specifico dei giochi musicali, come già detto un tamburo è la scelta classica e il primo strumento musicale che in genere i bambini sperimentano. Oppure una chitarra in legno per bambini può stimolare il processo di emulazione dei genitori (o addirittura dei personaggi del web e della televisione).

La musica è il regalo perfetto

Qualsiasi tipologia di gioco riguardante la musica quindi, che sia una riproduzione di uno strumento musicale, piuttosto che un gioco sonoro per i più piccoli, sarà il regalo perfetto per un bambino. Occuperà i suoi momenti facendolo divertire, e soprattutto stimolerà la sua fantasia e creatività, aiutandolo nel processo di crescita e preparandolo alle avventure della vita.

